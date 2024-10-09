Adanaspor'un Yeni Başkanı Mustafa Furkan Akgül

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince ve Tarık Elma

Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri: Ata Bayındır ve Deniz Abadan

Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun ve Feramuz Orhan

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte yeni yönetim kurulu listesi belirlendi. Buna göre 30 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:

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