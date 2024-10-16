Adana'da Lezzet Festivali ile Tespih Fuarı'nda günde 25 ton et ve 7 bin şırdan satılacak

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 3’üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda tüketilmek üzere günde en az 25 ton kırmızı et ve 7 binin üzerinde şırdan tedarik ettiklerini söyledi.

Kentte 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 3’üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, pek çok sektörü hareketlendirdi. Önceki yıllarda düzenlenen etkinliklerdeki ziyaretçi sayısını baz alan esnaf, hazırlıklarını 1 milyon 600 bin katılımcıya yönelik yapmaya başladı.