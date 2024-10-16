Katiliyle fotoğrafını 'Huzurum, sırtımı dayadığım dağım' notuyla paylaşmış

ADANA’da ikiz çocuklarının babası sevgilisi Emre Naynal (37) tarafından, otomobilde başından tabancayla vurularak öldürülen Ayşegül Sefer’in (40), katiliyle fotoğraflarını ‘Huzurum’ ve ‘Sırtımı dayadığım dağım’ notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Polis, Sefer’i öldürdükten sonra Emre Naynal’ın da intihar ettiği olayın nedenini araştırıyor.

Olay, 14 Ekim günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Oto lastik ticareti yapan Emre Naynal, evli olmasına rağmen birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşegül Sefer ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer’i başından vurup, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin kıyıda yaptığı araştırmada, lüks otomobilde Naynal ile Sefer’in cansız bedenini buldu. Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, toprağa verildi.

Ayşegül Sefer’in, katili Emre Naynal ile fotoğraflarını ‘Huzurum’ ve ‘Sırtımı dayadığım dağım’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, Naynal ile Sefer’in saat 05.00 sıralarında olay yerine geldiklerini, cesetlerin bulunduğu saate kadar da başka kimsenin bölgeye gitmediğini saptadı. Öte yandan çiftin, 2 yaşında ikiz çocuklarının olduğu belirtildi.

Polisin, bilgilerine başvurduğu yakınlarının, çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiği bildirildi. Olayın nedeninin belirlenmesi için polisin soruşturması sürüyor.