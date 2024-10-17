Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın (2)

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) müdahalesiyle 2.5 saatte yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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