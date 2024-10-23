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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2'si ağır, 4 yaralı

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:40
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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2'si ağır, 4 yaralı
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        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında İmamoğlu Çevre Yolu’nda meydana geldi. Gamber Obuz yönetimindeki 55 TA 022 plakalı otomobil ile 01 AYE 457 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Otomobil ikiye bölünürken hafif ticari araç da trafik levhasına çarptı. Bu sırada Gamber Obuz ile yanındaki Elif Obuz araçtan fırladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gamber ve Elif Obuz ile diğer araçta hafif yaralanan 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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