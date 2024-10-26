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        Mezarlıkta 3 kadını öldüren şüpheli, ormanda saklandığı oyukta yakalandı

        ADANA'da oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) intiharından sorumlu tuttuğu Güldane (20) ile annesi Şenay (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta başlarından vurarak öldüren Şemsettin Erkuvan (47), ormanda saklandığı oyukta yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:30
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        Mezarlıkta 3 kadını öldüren şüpheli, ormanda saklandığı oyukta yakalandı
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        ADANA'da oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) intiharından sorumlu tuttuğu Güldane (20) ile annesi Şenay (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta başlarından vurarak öldüren Şemsettin Erkuvan (47), ormanda saklandığı oyukta yakalandı. İfadesinde, "Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. "Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" diyen şüpheli tutuklandı.

        Adana'da 1 çocuk annesi Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti. Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos'ta Güldane'nin annesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

        MEZARLIK ZİYARETİNDE ÖLDÜRDÜ

        Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Sarıçam'ın Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede araştırma yaptı. Erkuvan, cinayette kullandığı tabanca ile yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

        'ÖFKELİYDİM, DAYANAMAYIP VURDUM'

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şemsettin Erkuvan'ın cinayetten önce saklanacağı yeri ayarladığı, yaşamını sürdürmek için de yamaçtaki oyuğa yiyecek ve yedek kıyafet stokladığı ortaya çıktı. Sorguya alınan Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. İşlemleri sonrası Erkuvan, tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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