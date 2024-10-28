Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Otomobilin yakıt tankından 10 kilo eroin çıktı

        ADANA'da, narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo eroin ve 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin yakıt tankından 10 kilo eroin çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da, narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo eroin ve 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan, emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan sürücü Meki Z. (58), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüphe üzerine takibe aldığı otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Meki Z.’nin indirildiği araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine açılan yakıt tankının içine gizlenmiş plastik kutularda 10 kilo eroin ile 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli Meki Z., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Meki Z., sorgusunda susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meki Z., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Adana 5.0 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
        Adana 5.0 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
        Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında
        Adana'da kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında
        Adana Valisi Köşger'den Kozan ilçesindeki depremle ilgili açıklama:
        Adana Valisi Köşger'den Kozan ilçesindeki depremle ilgili açıklama:
        GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem