Çorluspor 1947, Adanaspor'u mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi

47'nci dakikada Kaleci Korhan topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yasin’e çarpıp ağlarla buluştu. Hakem Adem Cinek, Yasin’in eline çarptığı için golü iptal etti.

37'nci dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Mahsun, meşin yuvarlağı kalenin sağına vurdu ancak kaleci Korcan uzanarak penaltıyı kurtardı.

TÜRKİYE Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Adanaspor, evinde konuk ettiği Çorluspor 1947'ye 2-1 yenildi. Adanaspor'u mağlup eden Çorluspor 1947, 4'üncü eleme turuna yükseldi.

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