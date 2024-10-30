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        Şık giyimli kadınlar, 3 daireden 950 bin liralık ziynet eşyası çaldı

        ADANA'da dikkat çekmemek için şık giyinip, yüzlerini şapka ve güneş gözlüğüyle gizleyen Bahar Fidan (22), Sevil Fidan (20), Sevda Demir (28) ile Tuğçe Çelik (23), girdikleri 3 ayrı daireden 950 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:25
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        Şık giyimli kadınlar, 3 daireden 950 bin liralık ziynet eşyası çaldı
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        ADANA'da dikkat çekmemek için şık giyinip, yüzlerini şapka ve güneş gözlüğüyle gizleyen Bahar Fidan (22), Sevil Fidan (20), Sevda Demir (28) ile Tuğçe Çelik (23), girdikleri 3 ayrı daireden 950 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 16 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve güneş gözlüğü ile gizleyen Bahar Fidan, kuzeni Sevil Fidan, Sevda Demir ile Tuğçe Çelik, güvenlik görevlisinin yanından geçerek siteye girdi. 4 kadın, apartmana girdikten sonra o sırada iş yerinde olan Sanem Ö.'nün dairesinin olduğu 12'nci kata çıktı. Çelik kapıyı zorlayarak daireye giren 4 kadın, yaklaşık 450 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler, çantalarına doldurdukları altınlarla siteden ayrıldı.

        ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

        Şüphelilerden Sevda Demir ile Tuğçe Çelik, 17 Ekim'de de Duygu Ç.'nin Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesine girip, 400 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalıp, kaçtı. Her iki olayda da apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin dikkat çekmemek için şık giyindikleri görüldü. Evlerine geldiklerinde hırsızlığı fark eden Sanem Ö. ve Duygu Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        OSMANİYE'DEN GELMİŞLER

        Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin, hırsızlık yapmak için Osmaniye'den geldiği ve Sarıçam ilçesinde saklandıkları belirlendi. Şüphelilerin 18 Ekim'de de Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evden 100 bin liralık altın çaldığı saptandı. Çalışmalarını sürdüren polis, 4 şüpheliyi saklandıkları adrese yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul edip, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahar Fidan, kuzeni Sevil Fidan, Sevda Demir ile Tuğçe Çelik çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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