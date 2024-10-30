Barışmak istemeyen eşini darbedip, kaçırmaya çalıştı

ADANA'da Koray İrtegün (30), kendisi ile barışmak istemeyen eşini sokak ortasında darbedip, zorla araca bindirmek istedi. Çığlık atan kadına mahalleli yardım ederken, kaçan şüpheli yakalandı.

Adana'da S.İ. (25), 3 ay önce psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla 7 yıllık eşi Koray İrtegün'den boşanma kararı alıp, ailesinin evine döndü. Boşanma davası açan 1 çocuk annesi S.İ., alışveriş yapmak için 28 Ekim'de saat 10.00 sıralarında evden çıktı. Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde yürüyen kadına hafif ticari araçla yaklaşan Koray İrtegün, eşi ile barışmak istedi. Koray İrtegün, barışmak istemeyen kadını darbedip, zorla araca bindirmek çalıştı. Kadın çığlık atarak yardım isterken, mahalleli de Koray İrtegün tepki gösterdi. O anlar kameraya yansırken, Koray İrtegün aracı ile bölgeden uzaklaştı.