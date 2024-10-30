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        Barışmak istemeyen eşini darbedip, kaçırmaya çalıştı

        ADANA'da Koray İrtegün (30), kendisi ile barışmak istemeyen eşini sokak ortasında darbedip, zorla araca bindirmek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:05
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        Barışmak istemeyen eşini darbedip, kaçırmaya çalıştı
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        ADANA'da Koray İrtegün (30), kendisi ile barışmak istemeyen eşini sokak ortasında darbedip, zorla araca bindirmek istedi. Çığlık atan kadına mahalleli yardım ederken, kaçan şüpheli yakalandı.

        Adana'da S.İ. (25), 3 ay önce psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla 7 yıllık eşi Koray İrtegün'den boşanma kararı alıp, ailesinin evine döndü. Boşanma davası açan 1 çocuk annesi S.İ., alışveriş yapmak için 28 Ekim'de saat 10.00 sıralarında evden çıktı. Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde yürüyen kadına hafif ticari araçla yaklaşan Koray İrtegün, eşi ile barışmak istedi. Koray İrtegün, barışmak istemeyen kadını darbedip, zorla araca bindirmek çalıştı. Kadın çığlık atarak yardım isterken, mahalleli de Koray İrtegün tepki gösterdi. O anlar kameraya yansırken, Koray İrtegün aracı ile bölgeden uzaklaştı.

        TUTUKLANDI

        Darp raporu alan S.İ., polis merkezine giderek eşi hakkında şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Koray İrtegün'ü saklandığı eve yapılan baskında yakaladı. Gözaltına alınan İrtegün, ifadesinde, eşini eve gelmesi için ikna etmeye çalıştığını, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray İrtegün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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