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        Haraca bağlamak istediler, gözdağı vermek için şirket binasını kurşunladılar

        ADANA'dasuç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Ersin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:45
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        Haraca bağlamak istediler, gözdağı vermek için şirket binasını kurşunladılar
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        ADANA'dasuç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Ersin A. (19) ile Mustafa Ö. (22), haraca bağlamak istedikleri inşaat şirketi sahibine gözdağı vermek için şirket binasına Kalaşnikof piyade tüfeği ile saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda şirket çalışanı Yusuf Suvermezoğlu (43) yaralanırken, olay ile ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 22 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Suç örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Ersin A., haraç istediği inşaat şirketi sahibi C.Ç.'ye gözdağı vermek için Mustafa Ö.'nün kullandığı motosikletle şirket binasının önüne gitti. Motosikletten inen kasklı şüphelilerden Ersin A., Kalaşnikof piyade tüfeği ile hedef aldığı şirket binasını kurşunladı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, şirket çalışanı Yusuf Suvermezoğlu'nun karnına isabet etti. Suvermezoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şirket çalışanları ve caddedekiler büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

        250 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Suvermezoğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan Suvermezoğlu, taburcu edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, Plaka Takip Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyen polis, şüphelileri tespit etti.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Polis, Ersin A. ve Mustafa Ö. ile saklanmalarına yardım ettikleri ileri sürülen Yunus T. (29), Murat D. (23), Kerem A. (20) ve Mahsum K.'yi (21) adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Ersin A. ve Mustafa Ö. silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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