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        Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

        ADANA'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:50
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        Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı
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        ADANA’da M.K.D. (29), barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur’u (25) çalıştığı pastanede tabancayla başından vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan M.K.D., hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. M.K.D., kendisinden bir süre önce ayrılan eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. Eskikanbur, M.K.D.’nin barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine M.K.D., belindeki tabancayı çıkarıp, Fahriye Asena Eskikanbur’u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden M.K.D., Eskikanbur’u başından tabancayla vurdu. Fahriye Asena Eskikanbur kanlar içinde yere yığılırken, M.K.D., bu kez tabancanın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Eskikanbur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından Fahriye Asena Eskikanbur’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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