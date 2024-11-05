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        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti (2)

        ADLİKONTROLLE SERBESTAdana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanı Yunus G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:13
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        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST

        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanı Yunus G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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