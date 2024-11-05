Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti (2)
ADLİKONTROLLE SERBESTAdana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanı Yunus G.
ADLİKONTROLLE SERBEST
Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanı Yunus G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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