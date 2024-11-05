Adana'ya şehit ateşi düştü

İSTANBUL Su Altı Savunma Komutanlığı'nda, eğitim sırasında mühimmatın kazara patlaması şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, askeri heyet tarafından Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet ve anne Suzan'a Öz'e ulaştırıldı. Acı haberi alarak fenalaşan Öz çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Pozantı Orman İşletme Şefliği'nde çalışan şehidin babası Ahmet Öz'ün evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın etti. Şehidin bekar ve iki kardeşinin olduğu öğrenildi.