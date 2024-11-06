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        Uyuşturucu paketlenen evde 1 kilo 920 gram kokain ile binlerce hap ele geçirildi, 1 tutuklama

        ADANA'da, evinin uyuşturucu paketlenmesinde kullanıldığı tespit edilen Barış B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:45
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        Uyuşturucu paketlenen evde 1 kilo 920 gram kokain ile binlerce hap ele geçirildi, 1 tutuklama
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        ADANA'da, evinin uyuşturucu paketlenmesinde kullanıldığı tespit edilen Barış B. (27), tutuklandı. Evin bodrum katında 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 uyuşturucu içerikli hap, hassas terazi ve kokaini preslemekte kullanılan basım makinesi ele geçirildi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barış B.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin İstiklal Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Evin bodrum katına inen ekipler, adresin uyuşturucu paketlenmesinde kullanıldığını tespit etti. Yapılan aramada, karton kutularda 1 kilo 920 gram kokain, reçeteye tabi 12 bin 992 uyuşturucu içerikli hap, ruhsatsız tabanca, 10 mermi, hassas terazi ve kokaini preslemekte kullanılan basım makinesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 70 lira ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Barış B., sorgusunda susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen tabanca ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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