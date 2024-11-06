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        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:40
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        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozan ilçesinde bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik bir ihbarı değerlendirip harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere 22 Ekim'de eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldü.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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