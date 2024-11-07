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        Otomobil, suluma kanalına devrildi: 4 yaralı

        ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerleri yıkıp, sulama kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 00:08 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:10
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        Otomobil, suluma kanalına devrildi: 4 yaralı
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        ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerleri yıkıp, sulama kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 JJ 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri yıkıp, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarısı suya batan otomobilde yaralanan 4 kişi, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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