Adana'da depodan içki ve sigara hırsızlığı kamerada

ADANA'da yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyip, girdiği bayinin deposunda Caner B. (22), 150 bin lira değerinde içki ve sigara çalan Caner B., tutuklandı. İş yerinin ışıklarını yakmayan, çakmak ışığıyla raflar arasında dolaşan şüphelinin hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim'de saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen kişi, Kozan Çarşısı'ndaki bir tekel bayisinin deposunun kepengini zorlayıp, içeri girdi ve çakmak ışığıyla içeride çalabileceği ürünleri aradı. Bir süre rafların arasında dolaşan şüpheli, birkaç turda yaklaşık 150 bin lira değerindeki içki ve sigaraları çalıp, motosikletle bölgeden ayrıldı.