Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Tabanca ile evi kurşunladı; arkadaşı o anları görüntüledi

        ADANA'da kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen şüpheliden birinin evi tabanca ile kurşunlaması, diğerinin de bu anları cep telefonu ile görüntülemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tabanca ile evi kurşunladı; arkadaşı o anları görüntüledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen şüpheliden birinin evi tabanca ile kurşunlaması, diğerinin de bu anları cep telefonu ile görüntülemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen 2 kişi, ara sokaktaki bir evin önüne geldi. Bu kişilerden biri eve tabancayla ateş ederken, diğeri de cep telefonuyla o anları kayda alındı. Şüpheliler, daha sonra koşarak kaçtı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Alzheimer hastası, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
        Alzheimer hastası, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
        Daha önce birlikte yaşadığı kadını barışmayı reddedince vuran şüpheli, tutu...
        Daha önce birlikte yaşadığı kadını barışmayı reddedince vuran şüpheli, tutu...
        Adana'da yangın çıkan evdeki Alzheimer hastası yaşamını yitirdi
        Adana'da yangın çıkan evdeki Alzheimer hastası yaşamını yitirdi
        Adana'da bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Adana'da bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7,5 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7,5 ay hapis
        Yüreğir Kaymakamı Aksu, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
        Yüreğir Kaymakamı Aksu, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi