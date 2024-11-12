TIR'ın lastiğindeki 53 kilo esrarı narkotik köpeği 'Barbara' buldu

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı. Uyuşturucuyu, Diyarbakır’da tanımadığım bir kişiden aldım. Para karşılığı taşıyordum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ADANA’da polisin, otoyolda takip edip durdurduğu TIR’da narkotik köpeği ‘Barbara’ ile yapılan aramada lastiğe gizlenmiş 53 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, sorgusunda “Paraya ihtiyacım vardı” diyen şoför Mahsun B. (38), tutuklandı.

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