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        Üst geçide 20 metre uzaklıkta otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

        ADANA'da yaklaşık 20 metre uzaktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Veli Efeoğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:05
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        Üst geçide 20 metre uzaklıkta otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
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        ADANA'da yaklaşık 20 metre uzaktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Veli Efeoğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Efeoğlu, iddiaya göre yaklaşık 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmek istedi. Yunus K. yönetimindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil, yola çıkan Efeoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Efeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Efeoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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