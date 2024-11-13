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        Kozan'da sobadan çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        ADANA'nın Kozan ilçesinde evde elektrikli sobadan kaynaklanan yangında Ersin Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:23 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:30
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        Kozan'da sobadan çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde evde elektrikli sobadan kaynaklanan yangında Ersin Y. (34), duman etkilendi.

        Saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde Dursun Y.'ye ait iki katlı evden yükselen alevleri gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Alt katta yangını fark eden ev halkı binayı boşaltırken ev sahibinin oğlu Ersin Y. dumandan etkilendi. İtfaiye ekibi, yangını diğer binalara sıçramadan söndürürdü. Dumandan etkilenen Ersin Y. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmasının ardından evde incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının elektrik sobasından çıktığını tespit etti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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