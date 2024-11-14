Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

        TUNCELİ'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenazede, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup, öperek ağlayan İlknur Yiğit’i polis memurları teselli etti.

        Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğit Can Yiğit'in cenazesi helikopterle memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Isırganlı Mahallesi'ne getirildi. Cenazesinin götürüldüğü baba evinde annesi Meryem (68), babası Mehmet (68) ve eşi İlknur Yiğit (26) uzun süre gözyaşı döktü. İlknur Yiğit, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup, öperek ağladı. Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Isırganlı Camisi'ne götürüldü. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, milletvekilleri, belediye başkanları, meslektaşları, kent protokolü, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin aile bireylerini polis memurları teselli etti. Kılınan namazın ardından polis memuru Yiğit Can Yiğit’in cenazesi, dualarla toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin otobüsün kapısına tutunarak yolculuk etmesi kamerada
        Adana'da bir kişinin otobüsün kapısına tutunarak yolculuk etmesi kamerada
        Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
        Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
        Kuzen cinayetinde görüntüler ortaya çıktı
        Kuzen cinayetinde görüntüler ortaya çıktı
        İnceliklerini öğrendiği tescilli Adana kebabının lezzetini Avustralya'ya ta...
        İnceliklerini öğrendiği tescilli Adana kebabının lezzetini Avustralya'ya ta...
        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı
        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...