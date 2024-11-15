Adana'da, sokaktaki bıçaklı kavgada ağır yaralandı
ADANA'da Mahmoud Rahmani, sokakta kavga ettiği E.
ADANA'da Mahmoud Rahmani, sokakta kavga ettiği E.C. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mahmoud Rahmani, henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında E.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C., cebinden çıkardığı bıçakla Rahmani'ye saldırdı. Sırtından, göğsünden ve bacağından bıçaklanan Rahmani, yere yığıldı. Ağır yaralanan Rahmani, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.C. ise kaçmak istediği sırada bölgeye gelen polis ekibi tarafından yakalandı. Ameliyata alınan Rahmani'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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