Adana'da, sokaktaki bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi (2)

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde sokak ortasında kavga ettiği E.C. tarafından sırtından, göğsünden ve bacağından bıçaklanan Mahmoud Rahmani, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Rahmani'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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