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        Deniz bisikletinden göle düşen Medine'nin cansız bedeni bulundu

        ADANA'dakiraladığı deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp, kaybolan Medine Gezer'in (15) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:50
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        Deniz bisikletinden göle düşen Medine'nin cansız bedeni bulundu
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        ADANA'dakiraladığı deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp, kaybolan Medine Gezer'in (15) cansız bedeni bulundu.

        Olay, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer, Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Medine Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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