Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Bıçaklı cinayet, 'yan bakma' tartışmasında işlenmiş

        ADANA'da Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) bıçaklayarak öldüren Erencan Emer (21), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklı cinayet, 'yan bakma' tartışmasında işlenmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) bıçaklayarak öldüren Erencan Emer (21), tutuklandı. Emer, ifadesinde, "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı. Arbede sırasında bıçağı salladım ancak neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum" dedi.

        Olay, 14 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Erencan Emer, karşı masadaki Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin iddiaya göre bakışlarından rahatsız olup dışarıya çıkıp, Rahmani'yi yanına çağırdı. Emer, yanına gelen Rahmani'ye 'Hayırdır, ne bakıyorsun?' deyince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emer, cebinden çıkardığı bıçakla Rahmani'ye saldırdı. Sırt, göğüs ve bacağından bıçaklanan Rahmani, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli Emer koşarak kaçarken, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmani, kurtarılamadı.

        POLİS ARA SOKAKTA YAKALADI

        Polis de şüpheli Emer'in yakalanması için çalışma başlattı. Motorize yunus ekibi, çevrede yaptığı araştırmada Emer’i, ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Emer, ifadesinde, "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı. Arbede sırasında bıçağı salladım ancak neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Emer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Suç örgütü üyeleri, söz geçiremedikleri mağdurların araçlarını GPS cihazıyl...
        Suç örgütü üyeleri, söz geçiremedikleri mağdurların araçlarını GPS cihazıyl...
        Deniz bisikletinden göle düşen Medine'nin cansız bedeni bulundu
        Deniz bisikletinden göle düşen Medine'nin cansız bedeni bulundu
        Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı
        Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı
        Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tut...
        Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tut...
        Adana'da hastanedeki büfede çıkan yangın hasara neden oldu
        Adana'da hastanedeki büfede çıkan yangın hasara neden oldu
        Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle söyleşi yaptı
        Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle söyleşi yaptı