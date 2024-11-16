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        Suç örgütü üyeleri, söz geçiremedikleri mağdurların araçlarını GPS cihazıyla takip etmiş

        ADANA merkezli 16 ilde 83 ayrı suça karıştığı belirlenerek 'KUYU-37' operasyonuyla 207 üyesi tutuklanan organize suç örgütü üyelerinin, tehdit edip söz geçiremedikleri mağdurların araçlarına Küresel Konumlama Sistemi (GPS) cihazı yerleştirip takip ettikleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:15
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        Suç örgütü üyeleri, söz geçiremedikleri mağdurların araçlarını GPS cihazıyla takip etmiş
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        ADANA merkezli 16 ilde 83 ayrı suça karıştığı belirlenerek ‘KUYU-37’ operasyonuyla 207 üyesi tutuklanan organize suç örgütü üyelerinin, tehdit edip söz geçiremedikleri mağdurların araçlarına Küresel Konumlama Sistemi (GPS) cihazı yerleştirip takip ettikleri ortaya çıktı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında tutuklanan Ramazan Bayğara’nın yaptığı ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘Silah ve mühimmat ticareti’, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Hırsızlık’, ‘Suç üstlenme’, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme’ ve ‘Kasıtlı olarak kamu malına zarar verme’ gibi 83 farklı suç eylemine karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik ‘KUYU-37’ adı verilen operasyon başlatıldı. Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da belirlenen çok sayıda adrese 10 Kasım’da şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarda örgüte üye 9’u kadın 286 şüpheli gözaltına alındı.

        SİLAH, EL BOMBASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ile telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

        207 TUTUKLAMA

        Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve KOM Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 207’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 69’u adli kontrol şartı, 10’u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANMIŞLAR

        Operasyonun ardından suç örgütü üyelerinin, tehdit edip söz geçiremedikleri mağdurların araçlarına GPS cihazı yerleştirerek takip ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, kentteki ismi açıklanmayan bir hedef kişinin motosikletine takip cihazı taktıkları. Örgüt üyesi 4 şüphelinin, hedefteki mağduru takip ettiği sırada KOM ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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