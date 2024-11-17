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        Cezaevinden tahliye olan kişiye sokakta silahlı kutlama

        ADANA'da cezaevinden tahliye olan kişiyi, evine döndüğü sırada mahalledeki arkadaş ve akrabaları tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:25
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        Cezaevinden tahliye olan kişiye sokakta silahlı kutlama
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        ADANA’da cezaevinden tahliye olan kişiyi, evine döndüğü sırada mahalledeki arkadaş ve akrabaları tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak karşıladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Cezaevinden tahliye olan bir kişi, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine döndüğü sırada arkadaş ve akrabaları sokakta kutlama yaptı. Ses sistemi kurup, müzikle karşılama yapan çok sayıda kişi, meşaleler yakıp, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleliler, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüyü ihbar kabul eden Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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