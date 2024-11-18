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        Limonda hal-market makası 10 katı aştı

        ADANA'da limon üreticisi ve hal esnafı, ürünlerini istedikleri karla satamazken, marketlerdeki fiyatlar 30 lirayı aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:15
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        Limonda hal-market makası 10 katı aştı
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        ADANA’da limon üreticisi ve hal esnafı, ürünlerini istedikleri karla satamazken, marketlerdeki fiyatlar 30 lirayı aştı. Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan, halde 3 TL’ye alıcı bulamayan limonların marketlerde fahiş fiyatla satılmasının denetim eksikliğinden olduğunu söyledi. Hal esnafı Mesut Yılmaz ise kilosunu 2 liraya satamadığı 5 ton limonu, hayvanlara yem olarak verdiğini belirtti.

        Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan kentte bu yıl limon çiftçinin yüzünü güldürmedi. Önceki yıl kötü iklim şartları nedeniyle rekolte ciddi miktarda düşerken bu yıl ürün bolluğu yaşandı. Çok sayıda bahçe sahibi, para etmeyen ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini karşılayamadıklarından ‘Mayer’ cinsi limon ağaçlarını kesip, başka ürünler yetiştirmeye başladı. Bahçede ve halde kilo fiyatı 2-3 liraya kadar düşen limonun fiyatı marketlerdeyse 35 liraya yükseldi. Fiyat makasının 10 katı aşması, üretici ve komisyoncuların tepkisine neden oldu.

        ‘ÜRETİCİ, ESNAF VE TÜKETİCİ ZARAR EDİYOR’

        Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan, limonların halde 3-4 TL’ye alıcı bulamadığını, ancak marketlerde 30 lirayı aşan fiyatlara satıldığını belirterek "Biz bu konuya anlam vermiş değiliz. Tüketici 4 kilo limonu 100-150 liraya alırken, biz 20 kilo limonu aynı fiyata satamıyoruz. Üretici zarar ediyor, esnaf zarar ediyor, tüketici zarar ediyor. Marketlerdeki fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Denetim eksikliği nedeniyle ürünlerin büyük kısmı korsan şekilde satılıyor. Öte yandan çok sayıda bahçe sahibi de ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini bile kurtaramadıklarından ‘Mayer’ cinsi limon ağaçlarını kesip başka türlerin yetiştiriciliğine yöneliyor. Bugün kesilen ağaçların faturası, yarın ithalatla 60 TL’ye limon yemek zorunda kalan tüketicinin cebine yansıyacak. Adana sebze halinde şu an 800 ton limon satışa hazır bekliyor. Ancak bu ürünler 3 TL’ye bile alıcı bulamıyor. Üstelik bir arkadaşımız, limonlarını hayvanlara yem olarak bedava vermek zorunda kaldı. Bu durum sürdürülebilir değil” dedi.

        ‘ÇÖPE GİTMESİN DİYE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE VERDİM’

        Hal esnafı Mesut Yılmaz ise "20 yıldır bu işi yapıyorum ama ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Elimdeki limonları fiyatını düşürmeme rağmen satamadım. Çöpe gitmesin diye hayvan yetiştiricilerine verdim. Yaklaşık 5 ton limon zarar ettim. Fiyatlar bu kadar yüksekken, biz neden limonları çöpe atıyoruz? Bu büyük bir emek israfıdır. Marketler kaça alıp 30-35 liraya satıyor, bunun araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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