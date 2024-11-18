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        Adana'da rüşvetten yargılanan belediye başkan danışmanı ile reklamcıya tahliye

        ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet alıp-verme' operasyonuna 1 yıldır tutuklu yargılanan, Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:40
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        Adana'da rüşvetten yargılanan belediye başkan danışmanı ile reklamcıya tahliye
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        ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet alıp-verme' operasyonuna 1 yıldır tutuklu yargılanan, Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S. ve reklam şirketi yetkilisi Süleyman A., yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet alıp-verme' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 18 Aralık 2023’te şafak vakti operasyon düzenledi. Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği iddia edildi. Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı öne sürüldü. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mürüvet S., Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet İlker T., reklam ajansı yetkilileri Semih D., Süleyman A. ve Tahir Cem O. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        12 sanık hakkında ‘Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak’ suçlarından 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava sürecinde Mehmet İlker T., Semih D. ve Tahir Cem O. tahliye edildi.

        2’si tutuklu 12 sanık, ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Mürüvet S. ile Süleyman A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen belediye çalışanı Hasan A., "Mürüvvet S.’nin ihalelerde görevi yoktu. Sürece de müdahil değildi, irtibatı da sağlamıyordu. Bizim birim, tanıtım ve kent konseyi ile ilgilidir. Bizden önce de sonra da şartname aynıdır. Mecliste bütçe ayrılır, 50 kalem aynıdır. Farklı 3-5 kalem olursa eklenir. Görevde olduğum sürece herhangi bir firmayı ön plana çıkarma olmamıştır. Mürüvvet hanım personelle irtibata girmez, daire başkanları ya da benimle irtibata girer” dedi.

        Tanık olarak dinlenen matbaacı Yusuf S. ise sanık Süleyman A.’nın işlerini yaptığını belirterek, “Süleyman bey beni arar fiyat alır. Kim uygunsa ona işi yaptırır. Bu uygulama sadece Süleyman beye özel değil” diye konuştu.

        Mahkeme başkanının söz verdiği sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip tahliyelerini istedi.

        Savcı, Mürüvvet S. ve Süleyman A.’nın tahliyesini ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, 1 yıldır tutuklu olan sanıklar Mürüvvet S. ve Süleyman A.’nın yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, diğer sanıkların adli kontrol şartlarının devamını kararlaştırıp, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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