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        Para almak için gelin arabasının kaputuna çıktı, damat ve yakınları darbetti; o anlar kamerada

        ADANA'da para istemek için gelin arabasının kaputuna çıkıp, seyir halindeki araca tutunan kişiye, damat ve yakınları tarafından meydan dayağı atıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 22:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:50
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        Para almak için gelin arabasının kaputuna çıktı, damat ve yakınları darbetti; o anlar kamerada
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        ADANA'da para istemek için gelin arabasının kaputuna çıkıp, seyir halindeki araca tutunan kişiye, damat ve yakınları tarafından meydan dayağı atıldı. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

        Olay, dün gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı Regülatür Köprü Kavşağı'nda meydana geldi. Bulvarda mendil sattığı öne sürülen bir kişi, iddiaya göre kırmızı ışıkta bir gelin arabasından para istedi. Yeşil ışık yanınca hareket eden gelin arabasının kaputuna çıkan kişi, araç üzerinde tutunarak para istemeye devam etti. Kavşağı geçtikten sonra sürücünün sağa çektiği gelin arabasından inen damat, para isteyen kişiyi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Gelin konvoyundaki diğer araçlardan inen damadın yakınları da para isteyen kişiyi darbetti. Damadın uzaklaşmasının ardından yakınlarından dalak yiyen kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar, trafikte bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydı alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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