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        Sahibi haraç vermeyen iş yerine Kalaşnikof ile saldırı

        ADANA'damotosikletli şüpheliler, suç örgütüne haraç vermeyen Cevdet E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:30
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        Sahibi haraç vermeyen iş yerine Kalaşnikof ile saldırı
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        ADANA'damotosikletli şüpheliler, suç örgütüne haraç vermeyen Cevdet E.'nin (58) dükkanına Kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırı düzenledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelilerden Mehmet A. (22) ile Cumali K. (24) tutuklandı, İsa A. (18) adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 13 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Tarım malzemesi satışı yapan Cevdet E., iddiaya göre haraç için baskı yapan suç örgütü üyelerine para ödemedi. Bunun üzerine örgüt üyesi olduğu ileri sürülen kasklı 2 şüpheli, motosikletle Cevdet E.'nin iş yerine gitti. Şüphelilerden biri, Kalaşnikof piyade tüfeğiyle kapalı olan iş yerine 27 el ateş etti. Şüpheli şarjörünün bitmesiyle motosiklete binip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        SİLAH, MOTOSİKLET VE KASK ELE GEÇİRİLDİ

        Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölge ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olaya karıştığı belirlenen Mehmet A., Cumali K. ile İsa A., Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 41 mermiyle olayda kullanılan motosiklet ve kask ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahı kullananın kendileri olmadığını öne sürüp, birbirini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. ile Cumali K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, İsa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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