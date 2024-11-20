Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'yürüse dururdum' dedi

        ADANA'da trafik lambası olmayan geçitlerde yayalara yol vermeyen ve dron destekli uygulamayla tespit edilen 29 sürücüye 3 bin 135'er lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'yürüse dururdum' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da trafik lambası olmayan geçitlerde yayalara yol vermeyen ve dron destekli uygulamayla tespit edilen 29 sürücüye 3 bin 135’er lira ceza kesildi. Sürücülerden Mehmet A., “Geçitte, ayakta bekleyen biri var diye, ceza yazılmaz ki. Yürüse dururdum” dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Fuzuli Caddesi’nde, yayalara yol vermeyen ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüler dronla tespit edildi.

        SÜRÜCÜLER İTİRAZ ETTİ

        Uygulama kapsamında 29 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz edip, cezayı engellemeye çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da ihlali yapanın yayalar olduğunu savundu. Ceza kesilen sürücülerden Mehmet A., “Neden ceza yediğimi bilmiyorum Yaya yolunda kimse yoktu. Yoldan geçen olmazsa neden durayım” dedi. Kuralın tekrar anlatılması üzerine Mehmet A., “Böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Geçitte, ayakta bekleyen biri var diye, ceza yazılmaz ki. Yürüse dururdum” diye konuştu.

        YAYAYA YOL VERMEYEN 29 SÜRÜCÜYE CEZA

        Yaklaşık yarım saat süren uygulamanın sonunda yayaya yol vermeyen 29 sürücüye 3 bin 135'er lira idari para cezası kesildi. Öte yandan uygulama noktasında kask takmadığı belirlenen 21 motosiklet sürücüsüne 690’ar, bisiklet yolunu kullandığı tespit edilen 7 motosiklet sürücüne de 1506’şar lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        İspanya'dan yabancılara çalışma ve oturum iznine kolaylık
        İspanya'dan yabancılara çalışma ve oturum iznine kolaylık
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Adana'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da kamu görevlileri dezenformasyonla mücadele eğitimi almaya başladı
        Adana'da kamu görevlileri dezenformasyonla mücadele eğitimi almaya başladı
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da iki iş yerine molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında
        Adana'da iki iş yerine molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında
        Adana'da yayalara "ilk geçiş hakkı" vermeyen 29 sürücüye para cezası
        Adana'da yayalara "ilk geçiş hakkı" vermeyen 29 sürücüye para cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava