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        Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı; 'canım istedi' dedi

        ADANA'da İbrahim Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:05
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        Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı; 'canım istedi' dedi
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        ADANA'da İbrahim Ş. (23), evde hazırladığı molotofkokteyllerini yarım saat arayla bir diş kliniği ile oto tamirci dükkanına attı. 2 suç ortağı ile yakalanan İbrahim Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi.

        Olay, 4 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Ş., evde hazırladığı molotofkokteyllerini yanına alıp, arkadaşları Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) ile Mehmet E.'nin diş kliniğine gitti. İbrahim Ş., yaktığı bir molotofkokteylini diş kliniğine atıp, kaçtı. Şüpheliler olaydan yaklaşık yarım saat sonra bu kez İdris E.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamircisine gitti. İbrahim Ş., bir molotofkokteylini de bu iş yerine attı. Kepenkten çıkan alevler kısa sürede dükkanı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 2 dükkanda hasar oluşurken, saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        İş yeri sahiplerinin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adreslere yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi. Diğer şüpheliler ise İbrahim Ş.'nin husumeti olduğunu ancak ne olduğunu bilmediklerini ileri sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ş., Mübarek A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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