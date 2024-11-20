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        Medine, deniz bisikleti ile açıldıktan sonra iş yeri sahibine mesaj göndermiş

        ADANA'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı gölde cesedi bulunan Medine Gezer'in (15) ölmeden önce çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:25
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        Medine, deniz bisikleti ile açıldıktan sonra iş yeri sahibine mesaj göndermiş
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        ADANA'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı gölde cesedi bulunan Medine Gezer'in (15) ölmeden önce çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Genç kızın annesi Feride Gezer (34), kızının mezarına gelinlik örtüp, gözyaşı dökerek, "15 yaşındaki bir kıza nasıl deniz bisikleti kiralar? Burada bir ihmal var, şikayetçi olacağız" dedi.

        Olay, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer, Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Gezer'in cesedi, bir gün sonra yapılan çalışma ile bulundu. Gezer, otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        'KIZIMIN HİÇBİR SORUNU YOKTU'

        Anne Feride Gezer ile yakınları, Medine Gezer'in mezarına gelinlik koyup uzun süre gözyaşı döktü. Kızının hiçbir sorunu olmadığını anlatan Feride Gezer, "Olay günü kızım yürüyüş yapacağını söyleyerek evden çıktı. Kızım bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' diye mesaj atıp, gölden 3 saniye görüntü göndermiş. Deniz bisikleti kiralamış. Neden böyle bir şey yaptı, bir türlü anlamadık. Deniz bisikletini kiraladığı kişiden şikayetçiyiz. O şahıs, 15 yaşındaki bir kıza nasıl deniz bisikleti kiralar? Burada bir ihmal var, şikayetçi olacağız. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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