Medine, deniz bisikleti ile açıldıktan sonra iş yeri sahibine mesaj göndermiş

ADANA'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı gölde cesedi bulunan Medine Gezer'in (15) ölmeden önce çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Genç kızın annesi Feride Gezer (34), kızının mezarına gelinlik örtüp, gözyaşı dökerek, "15 yaşındaki bir kıza nasıl deniz bisikleti kiralar? Burada bir ihmal var, şikayetçi olacağız" dedi.

Olay, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer, Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Gezer'in cesedi, bir gün sonra yapılan çalışma ile bulundu. Gezer, otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.