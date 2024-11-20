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        Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın (2)

        YANGINKONTROL ALTINDANiğde'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:28
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        Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Niğde'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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