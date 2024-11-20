Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın (2)
YANGINKONTROL ALTINDANiğde'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINDA
Niğde'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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