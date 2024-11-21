Müteahhidin ofisine Kalaşnikof ile saldırıda bulunup, 300 bin TL istediler

ADANA’da motosikletli ve kasklı şüpheliler Mustafa T. (18) ile arkadaşı Altay B. (23), müteahhit Mevlüt A.’nın ofis olarak kullandığı daireye Kalaşnikof piyade tüfeğiyle 4 el ateş edip, kaçtı. Olaydan sonra müteahhidi arayıp, “Sana ceza kestik. 300 bin lira vereceksin” diyen şüpheliler, saklandıkları apartman dairesinde yakalandı.

Olay, 2 Kasım’da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Mustafa T., arkadaşı Altay B.’nin kullandığı motosikletle, müteahhit Mevlüt A.’nın ofis olarak kullandığı dairenin önüne gitti. Yüzlerini kaskla gizleyen şüphelilerden Mustafa T., Kalaşnikof piyade tüfeğiyle daireye 4 el ateş edip, suç ortağıyla birlikte kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler olaydan sonra Mevlüt A.’yı telefonla arayıp, “Sana ceza kestik. Bize 300 bin lira vereceksin” dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Site sakinlerinin ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin aynı mahalledeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Mustafa T. ve Altay B. ile saklanmalarına yardımcı oldukları belirtilen Hasin Ö. (23) ve kardeşi Yusuf Ali Ö.’yü (19) yakalanıp, gözaltına alındı. Evdeki aramada hafif makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile uzun şarjör, 104 mermi, olayda kullanılan motosiklet ve kask, çelik yelek ele geçirildi. Olayda kullanılan Kalaşnikof ise bulunamadı.