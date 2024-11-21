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        Müteahhidin ofisine Kalaşnikof ile saldırıda bulunup, 300 bin TL istediler

        ADANA'da motosikletli ve kasklı şüpheliler Mustafa T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:25
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        Müteahhidin ofisine Kalaşnikof ile saldırıda bulunup, 300 bin TL istediler
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        ADANA’da motosikletli ve kasklı şüpheliler Mustafa T. (18) ile arkadaşı Altay B. (23), müteahhit Mevlüt A.’nın ofis olarak kullandığı daireye Kalaşnikof piyade tüfeğiyle 4 el ateş edip, kaçtı. Olaydan sonra müteahhidi arayıp, “Sana ceza kestik. 300 bin lira vereceksin” diyen şüpheliler, saklandıkları apartman dairesinde yakalandı.

        Olay, 2 Kasım’da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Mustafa T., arkadaşı Altay B.’nin kullandığı motosikletle, müteahhit Mevlüt A.’nın ofis olarak kullandığı dairenin önüne gitti. Yüzlerini kaskla gizleyen şüphelilerden Mustafa T., Kalaşnikof piyade tüfeğiyle daireye 4 el ateş edip, suç ortağıyla birlikte kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler olaydan sonra Mevlüt A.’yı telefonla arayıp, “Sana ceza kestik. Bize 300 bin lira vereceksin” dedi.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Site sakinlerinin ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin aynı mahalledeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Mustafa T. ve Altay B. ile saklanmalarına yardımcı oldukları belirtilen Hasin Ö. (23) ve kardeşi Yusuf Ali Ö.’yü (19) yakalanıp, gözaltına alındı. Evdeki aramada hafif makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile uzun şarjör, 104 mermi, olayda kullanılan motosiklet ve kask, çelik yelek ele geçirildi. Olayda kullanılan Kalaşnikof ise bulunamadı.

        BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

        Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler Mustafa T. ile Altay B., sorgularında, silahı kendilerinin kullanmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Hasin Ö. ise arkadaşlarının evde kalmak istediğini söylediklerini, olayla bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

        3 TUTUKLAMA

        İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa T., Altay B. ve Hasin Ö. tutukladı, Yusuf Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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