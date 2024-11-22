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        Taburenin üzerine bıraktığı dürümü kedi götürdü

        ADANA'da yemek yerken ara verip, iş yerine giren Tahir Can Alkacılı'nın (24) taburenin üzerine bıraktığı dürümü, sokak kedisi alıp, götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:00
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        Taburenin üzerine bıraktığı dürümü kedi götürdü
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        ADANA'da yemek yerken ara verip, iş yerine giren Tahir Can Alkacılı'nın (24) taburenin üzerine bıraktığı dürümü, sokak kedisi alıp, götürdü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir pizzacıda çalışan Tahir Can Alkacılı, öğle molasında tavuk dürüm siparişi verdi. İş yerinin arkasındaki taburenin üzerinde dürümünü yiyen Alkacılı, kısa süreliğine içeri girdi. Bu sırada Tahir Can Alkacılı'nın taburenin üzerinde poşet içerisindeki dürümü, bir sokak kedisi tarafından alındı. Kedi ağzındaki dürümle birlikte bölgeden uzaklaştı. Taburenin başına döndüğünde dürümünün yerinde olmadığını fark eden Alkacılı, şaşkınlık yaşadı. Arkadaşlarının şaka yaptığını düşünen Tahir Can Alkacılı, dürümünün kedi tarafından götürüldüğünü güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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