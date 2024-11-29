Şarkıcı Bayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 2003 yılında televizyonda yayınlanan bir ses yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan'ın Alanya'da yaşayan babası Sabahattin Gürhan, 27 Kasım'da saat 17.30 sıralarında markete gitmek için motosikletle yola çıktı. Gürhan, caddede seyir halindeki Antalya-Adana arası sefer yapan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı. Gürhan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sabahattin Gürhan, dün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

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