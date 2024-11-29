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        Şarkıcı Bayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        ŞARKICI Bayhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan (68), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:41
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        Şarkıcı Bayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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        ŞARKICI Bayhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan (68), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

        İstanbul'da 2003 yılında televizyonda yayınlanan bir ses yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan'ın Alanya'da yaşayan babası Sabahattin Gürhan, 27 Kasım'da saat 17.30 sıralarında markete gitmek için motosikletle yola çıktı. Gürhan, caddede seyir halindeki Antalya-Adana arası sefer yapan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı. Gürhan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sabahattin Gürhan, dün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

        AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

        Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, memleketi Adana'ya götürüldü. Helallik alınmasının ardından Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Mezarlığı’na getirildi. Babasının tabutunu taşıyan Bayhan'ın yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye Gürkan'ın akrabaları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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