Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 14’üncü haftasında Adana Demispor, sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, üzgün olduğunu ifade ederek, “Belki de 1 puan aldığımız için maç sonu üzüleceğimiz bir karşılaşmada onu bile alamadık. Sahada güçlü bir oyun ve hak edilmiş bir 3 puan vardı. Pozisyonları değerlendirebilseydik daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Oyuncularımız, söylediğimiz şekilde planlarımızı uyguladılar. Neticesinde hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak bizi ve oyuncularımı çok üzdü. Bu maç bitti, önümüzdeki maçlar bakacağız. Futbol şansı çok önemli. Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanmak için yarın mesaiye başlayacağız” dedi.

UÇAR: SON VURUŞLARDA ZORLANDIK Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor’un sürpriz yapmasına fırsat vermediklerini belirterek, “Rakibin teknik direktörünün değişmiş olması, oyun planının önceki maçlara göre farklı olmasının işimizi zorlaştıracağını biliyorduk. Biz de bu maç özelikte sahaya bir takım farklılıklar yansıttık. İlk yarı oyunun genel anlamda kontrolü bizdeydi. Çok fazla pozisyon vermedik. Topa sahip olduk ancak üretmekte de zorlandık. Rakip takımın savunması oldukça agresifti. İkinci yarı daha üretken olmak için sahaya çıktık. Pozisyonlarımız da oldu ancak son vuruşları yapmakta zorlandık” diye konuştu.