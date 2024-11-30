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        Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Adana Demispor, sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:45
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        Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 14’üncü haftasında Adana Demispor, sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, üzgün olduğunu ifade ederek, “Belki de 1 puan aldığımız için maç sonu üzüleceğimiz bir karşılaşmada onu bile alamadık. Sahada güçlü bir oyun ve hak edilmiş bir 3 puan vardı. Pozisyonları değerlendirebilseydik daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Oyuncularımız, söylediğimiz şekilde planlarımızı uyguladılar. Neticesinde hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak bizi ve oyuncularımı çok üzdü. Bu maç bitti, önümüzdeki maçlar bakacağız. Futbol şansı çok önemli. Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanmak için yarın mesaiye başlayacağız” dedi.

        UÇAR: SON VURUŞLARDA ZORLANDIK

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor’un sürpriz yapmasına fırsat vermediklerini belirterek, “Rakibin teknik direktörünün değişmiş olması, oyun planının önceki maçlara göre farklı olmasının işimizi zorlaştıracağını biliyorduk. Biz de bu maç özelikte sahaya bir takım farklılıklar yansıttık. İlk yarı oyunun genel anlamda kontrolü bizdeydi. Çok fazla pozisyon vermedik. Topa sahip olduk ancak üretmekte de zorlandık. Rakip takımın savunması oldukça agresifti. İkinci yarı daha üretken olmak için sahaya çıktık. Pozisyonlarımız da oldu ancak son vuruşları yapmakta zorlandık” diye konuştu.

        ‘3 PUAN TARAFTARIMIZ ARMAĞAN OLSUN’

        Duran topların en büyük kozları olduğunu kaydeden Uçar, “Şükürler olsun Jevtovic’in kafa vuruşuyla bir gol bulduk. Son dakikalarda çok zorlandık. Slowik’in inanılmaz bir kurtarışı vardı ve bizim 3 puan alarak evimize dönmemizi sağladı. Eyüpspor, Samsunspor ve Sivasspor çok zor maçlar kazandı burada. Bu deplasman çok kolay değil. Adana Demirspor iyi bir direnç gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Özveri gösterdiler. Bize destek veren Konyaspor taraftarını da ayrıca tebrik ediyorum ve bu 3 puan onlar armağan olsun” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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