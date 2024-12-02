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        Adana'da uçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öldü, 9 kişi yaralı (2)

        PİLOTUNCENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİAdana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotu Hasan Eren'in (40) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren'e teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:15
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        Adana'da uçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öldü, 9 kişi yaralı (2)
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        PİLOTUNCENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

        Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotu Hasan Eren'in (40) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren'e teslim edildi. Gözyaşlarını hakim olamayan ağabey Eren'i, arkadaşları ve THY yetkilileri teskin etmeye çalıştı. Kaptan Pilot Hasan Eren'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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