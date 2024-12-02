Adana'da uçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öldü, 9 kişi yaralı (2)

Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotu Hasan Eren'in (40) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren'e teslim edildi. Gözyaşlarını hakim olamayan ağabey Eren'i, arkadaşları ve THY yetkilileri teskin etmeye çalıştı. Kaptan Pilot Hasan Eren'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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