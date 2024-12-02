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        Ağabey, öğretmen kardeşinin tartıştığı meslektaşını okulda darbetti; o anlar kamerada

        ADANA'da 2 erkek öğretmen, kadın öğretmenin ağabeyi tarafından okulda darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 23:04 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:05
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        Ağabey, öğretmen kardeşinin tartıştığı meslektaşını okulda darbetti; o anlar kamerada
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        ADANA'da 2 erkek öğretmen, kadın öğretmenin ağabeyi tarafından okulda darbedildi. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenler arasında daha önce tartışma yaşandığı, olayın bu nedenle meydana geldiği öğrenildi.

        Olay, 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’ndeki Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda öğretmenlik yapan ismi öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre erkek bir meslektaşıyla ders programıyla ilgili tartıştı. Kadının olayı anlattığı ağabeyi, tartışmanın ardından okula gelip, sınıfta bulunan erkek öğretmene saldırdı. Bu sırada okulda bulunan bir erkek öğretmen araya girmek istedi ancak tekme ve yumrukların hedefi oldu. Saldırıya uğrayan iki öğretmen kendilerini sınıfa kilitledi. Sınıfın kapısını tekmeleyen şüpheli, daha sonra okuldan ayrıldı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye giderek darp raporu alan iki öğretmenin, saldırgan hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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