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        Ağabeyi, 2 öğretmeni döven kadın öğretmen açığa alındı

        ADANA'da ağabeyi, tartıştığı 2 öğretmeni döven S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:25
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        Ağabeyi, 2 öğretmeni döven kadın öğretmen açığa alındı
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        ADANA'da ağabeyi, tartıştığı 2 öğretmeni döven S.B.Ö. adlı kadın öğretmen, açığa alındı.

        Olay, 28 Kasım'da Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’ndeki Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., iddiaya göre erkek bir meslektaşıyla ders programıyla ilgili tartıştı. Kadının olayı anlattığı ağabeyi B.S.Ö., okula gelip sınıftaki öğretmen C.Y.'ye saldırdı. Bu sırada okulda olan öğretmen S.K., araya girmek isterken tekme ve yumruklarla darbedildi. Saldırıya uğrayan 2 öğretmen kendilerini sınıfa kilitledi. Sınıfın kapısını tekmeleyen şüpheli, daha sonra okuldan ayrıldı.

        Olay anı, okulun güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Hastaneye gidip darp raporu alan 2 öğretmen, saldırgan hakkında şikayette bulundu. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı B.S.Ö., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen S.B.Ö. açığa alındı. İncelemenin devam ettiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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