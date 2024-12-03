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        Sitede yere döktüğü benzini ateşe verdi, güvenliği tabancayla tehdit ederek, aradığı kişiyi çağırmasını istedi; o anlar kamerada

        ADANA'da lüks bir sitenin bahçesine giren maskeli kişi, yere benzin döküp ateşe verdikten sonra aradığı kişiyi çağırması için kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:40
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        Sitede yere döktüğü benzini ateşe verdi, güvenliği tabancayla tehdit ederek, aradığı kişiyi çağırmasını istedi; o anlar kamerada
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        ADANA'da lüks bir sitenin bahçesine giren maskeli kişi, yere benzin döküp ateşe verdikten sonra aradığı kişiyi çağırması için kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Havaya birkaç el ateş de eden şüpheli kaçarken, yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 19.20 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, elinde tabancayla site bahçesine girdi. Yere benzin döküp ateşe veren kimliği belirsiz şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, kişiyi çağırmasını söyledi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Paniğe kapılan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, yaşanan olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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