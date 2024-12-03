Sitede yere döktüğü benzini ateşe verdi, güvenliği tabancayla tehdit ederek, aradığı kişiyi çağırmasını istedi; o anlar kamerada

ADANA'da lüks bir sitenin bahçesine giren maskeli kişi, yere benzin döküp ateşe verdikten sonra aradığı kişiyi çağırması için kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Havaya birkaç el ateş de eden şüpheli kaçarken, yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 19.20 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, elinde tabancayla site bahçesine girdi. Yere benzin döküp ateşe veren kimliği belirsiz şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, kişiyi çağırmasını söyledi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Paniğe kapılan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.