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        Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı

        STAD:Yeni AdanaHAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Tuncay ErcanADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer- Kadir Karayiğit (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:50
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        Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı
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        STAD:Yeni Adana

        HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer- Kadir Karayiğit (Dk. 46 Arda Kurtulan), Semih Güler, Burhan Ersoy (Dk. 46 Tolga Kalender), Osman Kaynak, Maestro, Aksel Aktaş (Dk. 46 İzzet Çelik), Shehu (Dk. 79 Ali Yavuz Kol), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Nourani (Dk. 91 Tayfun Aydoğan), Aimbetov

        SEBAT GENÇLİK SPOR: Ogün Samet Nuhoğlu- Furkan Şan, Ertuğrul Usta, Mert Özmen (Dk. 91 Emrah Çırak), Onur Seis, Veysel Sönmezsoy (Dk. 106 Selman Dibek), Muhammet Doğukan Kalkışım (Dk. 91 Murat Kan), Gökhan Alsan (Dk. 76 Eyyüp Enis Seis), Zekeriya Bulut, Adnan Gülen (Dk. 63 Burak Özbakır), Taha Balcı (Dk. 76 Samet Bulut)

        GOLLER:Dk. 50 Tolga Kalender, Dk. 59 Semih Güler, Dk. 62 Shehu, Dk. 103 Arda Kurtulan (Adana Demirspor), Dk. 34, Dk. 40 Adnan Gülen, Dk. 67 Taha Balcı (pen.) (Sebat Gençlik Spor)

        SARI KARTLAR: Arda Kurtulan, İzzet Çelik (Adana Demirspor), Mert Özmen, Zekeriya Bulut, Gökhan Alsan, Samet Bulut, Eyyüp Enis Seis (Sebat Gençlik Spor)

        Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sebat Gençlik Spor'u 4-3 mağlup etti. Adana Demirspor bu sonuçla adını bir üst tura yazdırırken, Sebat Gençlik Spor ise kupaya veda etti.

        11’inci dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan Sebat Gençlik Spor'da topun başına geçen Veysel, ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Mert’in kafa vuruşunda top direğe çarpıp, oyun alanına döndü.

        14’üncü dakikada Adana Demirspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Aimbetov, ceza sahasına sokulup şutunu çekti. Top direğe çarpıp, auta çıktı.

        34’üncü dakikada Sebat Gençlik Spor öne geçti. Sol kanattan atağa kalkan Onur’un ortasında, rakip savunmanın arasından yükselen Adnan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

        40’ıncı dakikada Sebat Gençlik Spor farkı 2’ye çıkardı. Adnan, ceza sahası önünde Taha ile birebir yapıp, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adnan’ın yerden plase şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

        Karşılaşmanın ilk yarısı Sebat Gençlik Spor'un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        50’nci dakikada Adana Demirspor farkı 1’e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan İzzet’in ceza sahasına ortasında arka direkte Tolga kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

        59’uncu dakikada Adana Demirspor skora eşitliği getirdi. Ceza sahasının sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Semih’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

        63’üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Nourani, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Shehu’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-2

        65’inci dakikada Sebat Gençlik Spor atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Zekeriya, ceza sahasında Maestro’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

        66’ncı dakikada Sebat Gençlik Spor beraberliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Taha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3

        Normal süresi 3-3’lük eşitlikle tamamlan maç uzatmalara gitti.

        103'üncü dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Tayfun, ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Arda'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-3

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 4-3 galip gelen Adana Demirspor, bir üst tura çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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