Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı

STAD:Yeni Adana

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer- Kadir Karayiğit (Dk. 46 Arda Kurtulan), Semih Güler, Burhan Ersoy (Dk. 46 Tolga Kalender), Osman Kaynak, Maestro, Aksel Aktaş (Dk. 46 İzzet Çelik), Shehu (Dk. 79 Ali Yavuz Kol), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Nourani (Dk. 91 Tayfun Aydoğan), Aimbetov

SEBAT GENÇLİK SPOR: Ogün Samet Nuhoğlu- Furkan Şan, Ertuğrul Usta, Mert Özmen (Dk. 91 Emrah Çırak), Onur Seis, Veysel Sönmezsoy (Dk. 106 Selman Dibek), Muhammet Doğukan Kalkışım (Dk. 91 Murat Kan), Gökhan Alsan (Dk. 76 Eyyüp Enis Seis), Zekeriya Bulut, Adnan Gülen (Dk. 63 Burak Özbakır), Taha Balcı (Dk. 76 Samet Bulut)

GOLLER:Dk. 50 Tolga Kalender, Dk. 59 Semih Güler, Dk. 62 Shehu, Dk. 103 Arda Kurtulan (Adana Demirspor), Dk. 34, Dk. 40 Adnan Gülen, Dk. 67 Taha Balcı (pen.) (Sebat Gençlik Spor)

SARI KARTLAR: Arda Kurtulan, İzzet Çelik (Adana Demirspor), Mert Özmen, Zekeriya Bulut, Gökhan Alsan, Samet Bulut, Eyyüp Enis Seis (Sebat Gençlik Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sebat Gençlik Spor'u 4-3 mağlup etti. Adana Demirspor bu sonuçla adını bir üst tura yazdırırken, Sebat Gençlik Spor ise kupaya veda etti.