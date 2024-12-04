Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Zabıta memurunu öldüren cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

        ADANA'da2006 yılında otogarda hediyelik eşya dükkanının önüne tezgah kurduğu için kendisini uyaran zabıta memurunu öldürüp, tutuklu bulunduğu cezaevinden 2020'de firar eden Sercan Güzel (47), sahte kimlikle caddede yürürken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zabıta memurunu öldüren cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da2006 yılında otogarda hediyelik eşya dükkanının önüne tezgah kurduğu için kendisini uyaran zabıta memurunu öldürüp, tutuklu bulunduğu cezaevinden 2020'de firar eden Sercan Güzel (47), sahte kimlikle caddede yürürken yakalandı.

        Olay, 2006'da Seyhan ilçesindeki Adana Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda hediyelik eşya dükkanı işleten Sercan Güzel, dışarıya tezgah koyduğu için kendisini uyaran zabıta memuru ile tartıştı. Güzel, çıkan arbedede belinden çıkardığı tabancayla, ismi öğrenilemeyen zabıta memurunu vücudunun çeşitli yerlerinde vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan zabıta memuru, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzel'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan 30 yıl 25 gün hapis cezası verilen Güzel, 2020 yılında gönderildiği açık ceza evinden firar etti.

        POLİSE SAHTE KİMLİK VERDİ

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım'da Kozan Caddesi'nde yürüyen kişinin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Durdurulan kişi, polise kimliğini gösterdi. Kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi incelemesi için Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne götürdü. İncelemede, şüphelinin cezaevinden firar eden Güzel olduğu ortaya çıktı. Firar ettikten sonra da hüküm giyen, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sercan Güzel, işlemleri sonrası önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'

        Benzer Haberler

        Adana'da 4 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
        Adana'da 4 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
        Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca sal...
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca sal...
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması kamerada
        Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması kamerada
        Adana'da, site girişini ateşe verip güvenlik görevlisini silahla tehdit ede...
        Adana'da, site girişini ateşe verip güvenlik görevlisini silahla tehdit ede...