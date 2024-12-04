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        Maskeli ve silahlı şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

        ADANA'da lüks sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit eden yüzü maskeli şüphelinin, tabancayla ateş ettikten sonra kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:55
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        Maskeli ve silahlı şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
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        ADANA’da lüks sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit eden yüzü maskeli şüphelinin, tabancayla ateş ettikten sonra kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polisin, şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisini rehin aldı. Güvenlik görevlisini site bahçesine çıkaran şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin ‘Tanımıyorum o kişiyi’ demesine aldırmayan şüpheli, otoparktaki bir otomobille, havaya birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı. Sitede yaşayanlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kulübesine giren şüphelinin, kadın güvenlik görevlisine tabancayı doğrultup, sürgüsünü çektiği anlar yer aldı. Kadın güvenlik görevlisinin büyük tedirginlik yaşadığı, şüpheliyi sakinleştirmek için çabaladığı görüldü. Şüphelinin, saldırısının ardından yanındaki kişiyle kaçtığı anlar da kaydedildi. Sitedekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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