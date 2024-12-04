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        Pençe- Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

        IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), memleketi Adana'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:10
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        Pençe- Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
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        IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), memleketi Adana'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek ağlayan eşi Esma Kızıldağ (25), "Canım eşim. Doyamadım Allah'ım" diye gözyaşı döktü.

        Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Kızıldağ'ın vasiyeti üzerine cenaze töreni, Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlendi. Törene, annesi Ayşe (45), babası İsmail (49), 2 yıllık eşi Esma Kızıldağ, kardeşleri Şengül (22), Rumeysa (11), Fırat Efe Kızıldağ (3), Mühide Acal (23) ile yakınları, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        'DOYAMADIM ALLAH'IM'

        Şehidin eşi, annesi ve kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı. Şehidin eşi Esma Kızıldağ, "Canım eşim. Doyamadım Allah'ım" diyerek fotoğrafını öpüp, gözyaşı döktü. Şehidin küçük kardeşi Fırat Efe Kızıldağ da bir yakınının kucağında ağabeyinin tabutunu öptü. Şehit Kızıldağ’ın cenazesi, kılınan namazın ardından yine vasiyeti üzerine Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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