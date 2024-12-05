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        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar kamerada

        ADANA'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:35
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        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        ADANA’da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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